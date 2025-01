Vérlázító poszttal jelentkezett Hadházy Ákos a tömeges iskolai bombafenyegetések után

Eközben Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő vérlázító posztot tett közzé. Úgy tűnik, a politikus nem igazán érzékeli a valóságot és az események súlyát, egy gyerekcsínyt vélt felfedezni a történtek mögött. Külön megjegyzés nem is kell hozzá, minden szava magáért beszél. Íme:

„A mai, tömeges bombariadónak van egy politikai tanulsága: a kormány és a propaganda máris rázendített, hogy muszlim terroristák fenyegetik a gyerekeket.

Nem tudjuk biztosan, ki volt a tettes, de nyilván az a legvalószínűbb, hogy ez egy gyerekcsíny, valaki nem akart dolgozatot írni. Ez viszont tökéletesen alkalmas arra, hogy ijesztgessék vele az embereket.

A rendszer lényegéhez tartozik ugyanis az állandó fenyegetettség érzetének fenntartása, hiszen akkor el tudják játszani a megmentőt, ki lehet vezényelni a katonákat meg a TEK-et az utcára.

Teljesen biztos vagyok abban, hogy ha a Fidesz veszélyben érzi a hatalmát, mindent be fog vetni, hogy növelje a fenyegetettség érzetét. Elrettentő példaként álljon előttünk Szlovákia, ahol Robert Fico úgy tudott visszatérni a hatalomba, hogy barátja, Orbán Viktor átküldött a határon néhány száz menedékkérőt, így volt mitől rettegni. Ne legyen kétségünk, ha kell, a szerb elnök is megteszi ezt a szívességet, de én ennél még súlyosabb ijesztgetést, fenyegetést is el tudok képzelni. És ameddig ez lehetséges, nem beszélhetünk valódi választásokról!” – így a poszt.

