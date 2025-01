Vérlázító és elfogadhatatlan: Manfred Weber kegyelmet ad a telefontolvaj Magyar Péternek (VIDEÓ)

„A héten az Európai Parlament Jogi Bizottsága megkezdte az ügy tárgyalását, és egészen világos, hogy el akarják húzni a végtelenségig” – hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Hozzátette: „Weber védi Pétert, Brüsszel Pétert. Brüsszel Péter pedig nem akar bíróság elé állni.” Menczer Tamás kiemelte: „ez néha nagyon el szokott húzódni. Tehát, van amikor 10 hónapig tart, van amikor 20 hónapig tart. Brüsszelben általában lassan mennek a dolgok.”

Én ezt meg fogom várni. A helyzet egészen világos, Magyar Péter ellopott egy telefont, ez egy köztörvényes bűncselekmény”

– folytatta a kommunikációs igazgató.

„Weber és Brüsszel pedig kegyelmet ad neki, pont úgy, ahogyan Joe Biden adott kegyelmet a bűnöző fiának. Ez vérlázító és elfogadhatatlan! Magyar Péternek is vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Még akkor is, hogyha ez szokatlan számára. Aki a diszkóban éjjel legény, az nappal a bíróság előtt is legyen az!” – zárul a videó.