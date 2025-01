Nyilatkozott a posztszovjet térség szakértője: ezért lehet, hogy Budapesten ül le majd Putyin és Trump

A hirado.hu-nak nyilatkozott Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Szerinte azért lenne Budapest megfelelő helyszín ahhoz, hogy Trump és Putyin leüljön egy asztalhoz, mert „hogyha Európát nézzük – márpedig a háború Európában zajlik, és Trump is mondta, hogy Európának több szerepet kell vállalnia –

Budapest egyfajta racionális választásnak tűnhet.

Elsősorban egy Putyin–Trump találkozóra, másodsorban a béketárgyalásokra. Tehát ha európai helyszínről beszélünk, akkor Magyarországnak egészen jó esélye van erre.”

Szerinte ugyanis „egyrészt Budapestnek jó kapcsolata van Donald Trumppal, aki viszont fontosnak tartja ezeket a személyes kapcsolatokat, megvannak a kommunikációs csatornák Oroszország felé is, s emellett szomszédosok vagyunk Ukrajnával.

Bár Magyarország EU- és NATO-tagállam, emiatt Oroszország nem fogja félresöpörni ezt a lehetőséget.

Más, Európában felmerülő helyszíneket ilyen vagy olyan okból kizárhatunk, például legutóbb Trump Finnországban találkozott Putyinnal (2018. július 16-án – a szerk.), de Helsinki azóta NATO-tagállam lett, ráadásul igen harcias retorikát folytatnak Oroszország irányában.”

A nemzetközi büntetőbíróságnak is fontos szerepe várható: „mivel Magyarország tagja a nemzetközi büntetőbíróságnak, nekünk kötelességünk lenne kiadatni az orosz államfőt, de nyilván mindig lehet egyfajta kivételeket tenni, hogy »csak a béke érdekében« nem teszünk eleget ennek a kötelezettségnek. De jure nem állja meg a helyét, ám ha Putyin, ha bizonyos garanciákat kapna, számára azért is vonzó lehet egy ilyen helyszín, hogy az eset precedens értéket teremtsen. Egyébként a nemzetközi precedens megvan már, hiszen Putyin Mongóliában is járt tavaly, amikor már kiadták az elfogató parancsot, és Mongólia tagja a nemzetközi büntetőbíróságnak, mégsem adták ki őt. Szerbia is esetleg szóba jöhetne, de nem tudok arról, hogy meglennének ehhez a kommunikációs csatornák Trump irányában.”

Megjegyezte a szakértő, „bármilyen találkozó, amely lezárná a háborút vagy akár találkozót biztosítana Vlagyimir Putyin és Donald Trump között, nagyban emelné diplomáciai szinten Budapest jelentőségét. A történészek vagy az események szemtanújaként jelen levő politikusok a mai napig emlegetik például a Reagan és Gorbacsov találkozóját Reyjavíkban. A nemzeti leszerelésről, a hidegháború befejezéséről tárgyaltak, és ez ma már szimbolikus helyszín.”