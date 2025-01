„Kocsis Máté rámutatott: Gyurcsány Ferenc, csakúgy, mint Magyar Péter, megint a külföldről kapott feladatokat hajt végre. Szerinte most azt az utasítást adták a finanszírozók, hogy minden eszközzel akadályozzák meg, hogy Orbán Viktor stabilan kormányozhasson Donald Trump hivatalba lépése után, mert a háborút ellenző amerikai elnök az EU egyik tagállamának békepárti miniszterelnökével közösen keresztülhúzhatja Brüsszel háborús számításait. Ráadásul a migrációs paktum végrehajtása is lassulhat. Ez zavarja igazán az önök gazdáit, maguk pedig megint nem Magyarország érdekeit nézik – jelezte a DK elnökének a frakcióvezető.

Ezért akarják feloszlatni a parlamentet, ezért követelik az előre hozott választást, ezért akarják valahogy megkaparintani a hatalmat. A DK és a Tisza Párt is ezen ügyködik, összehangoltan. Nem is csoda, az önök pártjai Brüsszelben már aktívan együttműködnek, és nem mellesleg a budapesti közgyűlésben is – mutatott rá Kocsis Máté.

Azonban Magyar Péter a retorika szintjén igyekszik elhatárolódni Gyurcsánytól, mert azt szeretné elhitetni a követőivel, hogy ő egy teljesen új politikát hoz, ami egyszerre van távol Orbántól és Gyurcsánytól. Ez természetesen, ahogy a fentiek mutatják, nem igaz.

Nagy a baj, kiderült a hazugság a választók félrevezetése. Nincs új a nap alatt, azaz ismét összenő, ami összetartozik.

Ezért a baloldal mindent elkövet, hogy valahogy elsimítsa az ügyet. Most éppen Ágh Attilát küldték be szakérteni a Klikk TV-be, hogy próbálja meg helyre billenteni a dolgokat, elhitetni, hogy Gyurcsány és Magyar nem fog együttműködni, a látszat csal.

»Az ellenzéki sajtóban állandóan azzal érvelnek, hogy ha a Tisza Párt elkezd szövetségeseket keresni az ellenzék egyéb pártjaiban, akkor nagyobb az esélye a kormányváltásra. Én viszont azt állítom, hogy ez egy csapdahelyzet« – mondta a tudományos szocializmus nagy ismerője a műsorában. Majd ravaszul hozzátettet, ha Magyar Péter »nyilvánosan átöleli« Gyurcsány Ferencet és szövetségre lépnek, azonnal csökkenni kezd a támogatottsága.