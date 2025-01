Döbbenetes változás előtt áll Magyarország: nagy bejelentésre készül a miniszterelnök politikai igazgatója

Fontos bejelentést osztott meg Orbán Balázs a Facebook-oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója így fogalmazott:

a keleti nyitás mellé 2025-ben megérkezett a nyugati nyitás is”.

Ezzel kapcsolatban részletesebben péntek este a Hír TV híradójában fog beszélni Orbán Balázs.

Mit jelent ez a bejelentés?

Az azonban biztos, hogy a bejelentés egyrészt jó hír a magyar gazdaságnak, mert ez a tény önmagában is igazolja, hogy hazánk több lábon is áll, másrészt nagyon határozott utalás is egyben azon balliberális lapok felé, amelyek a Kínával és Oroszországgal kapcsolatos megállapodások árnyoldalát tudják csak hangoztatni.

Abban azonban mindenki biztos lehet, hogy az újonnan megválasztott amerikai elnökkel, Donald Trumppal sokkal jobb viszonyt fog ápolni a magyar állam,

mint a korábbi demokrata vezetéssel.

