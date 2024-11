Nagy Márton szerint továbbra is alacsony szinten az infláció

A nemzetgazdasági mimiszter keddi közleményében felidézte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait, amelyek szerint 2024 októberében éves alapon 3,2 százalékot ért el az infláció mértéke, havi alapon pedig minimális 0,1 százalékos elmozdulást mutatott.

Az októberi adatok közül a miniszter figyelemre méltónak nevezte, hogy az élelmiszerek termékcsoportján belül a száraztészta ára 7,3 százalékkal, a cukoré 2,9 százalékkal, a margariné 2,7 százalékkal, míg a tojásé 2,1 százalékkal csökkent. A háztartási energia 4,8 százalékkal, ezen belül a vezetékes gáz 9,5 százalékkal, az elektromos energia pedig 0,7 százalékkal lett olcsóbb. A tartós fogyasztási cikkekért átlagosan 0,3 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 7,5 százalékkal csökkent.

Az adatokat elemezve a miniszter megállapította, hogy az egyes alapvető élelmiszerek és a háztartási energia árában bekövetkezett jelentős csökkenés komoly segítséget jelent a magyar családok számára. Nagy Márton kiemelte: a kormány hatékony gazdaságpolitikai intézkedéseivel sikeresen kezelte a háború és szankciók következtében megugrott inflációt, tavaly egy számjegyűre letörve, idén pedig földbe döngölve azt.

Annak érdekében, hogy az infláció továbbra is alacsony szinten maradjon, a kormány változatlanul fenntartja az olyan hatékony és eredményes intézkedéseit, mint az online árfigyelő rendszer, amely az infláció kontrollálása mellett a kiskereskedelmi verseny élénkítését is érdemben segíti. A kiskereskedelmi szektor tisztességes versenyének fenntartását és fokozását, az online árfigyelő mellett a kormány rendszeres fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel is támogatja.