Továbbra is 3 százalék közelében az infláció, de átmenetileg újra gyorsulhat

Októberben is az elemzői várakozások alatt alakult az infláció mértéke, éves bázison 3,2 százalékot tett ki, miközben havi alapon is csak 0,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. Az élelmiszerárak éves bázison 4,5 százalékkal emelkedtek, ezzel felfelé húzták a teljes árindexet, miközben havi alapon 0,7 százalékos drágulást jegyzett a KSH. A havi élelmiszer-infláció tehát kismértékben magasabban alakult októberben, mint korábban, amiben a gyenge mezőgazdasági termésnek lehetett hatása.

A ruházkodási cikkek esetében is hasonló kép rajzolódik ki, a havi drágulás itt 3,0 százalékot tett ki, ami szintén kismértékben erősebb, mint a 2010-es évek második felében jellemző. Az éves áremelkedési ütem ennek eredményeként jelentősen gyorsult, azonban ezzel együtt is csak 3,1 százalékot tett ki.

Valamivel olcsóbbak lettek a szolgáltatások

Ezzel szemben a szolgáltatások körében pont ellentétes folyamatok látszódnak, ebben a csoportban a korábbi években nem voltak jellemzők az októbe átárazások, most viszont érdemi, 0,9 százalékos árcsökkenést mutatnak az adatok egy hónap alatt, ami így ellensúlyozni tudta a többi csoportban megfigyelhető, a vártnál nagyobb drágulások hatását. Az árcsökkenés a telefon-, az internetszolgáltatáshoz, az egészségügyi, valamint az üdülési szolgáltatásokhoz kötődött, utóbbi esetében a szezonhatást kell kiemelni. Az éves inflációt azonban ezzel együtt is a szolgáltatások húzták felfelé a maguk 7,2 százalékos drágulásával, ami így is jelentős lassulást jelent az elmúlt hónapok 10 százalék közeli éves árváltozásához viszonyítva.

Az üzemanyagárak kissé nőttek

A járműüzemanyagok esetében havi alapon 0,8 százalékkal nőttek az árak, és ebben a legnagyobb szerepet a kőolaj világpiaci árának a megugrása játszotta, a forintárfolyam gyengülésének hatása, ami elsősorban az amerikai választáshoz köthető bizonytalanságnak köszönhető, még csak részben jelent meg az adatokban. Ugyanakkor ezzel együtt is az üzemanyagok az előző évhez képest több mint 5 százalékkal kerültek kevesebbe.