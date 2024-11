Menczer: A békéhez Donald Trump tudja elvezetni az euroatlanti világot (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Vajda János

„A baloldali kollégáink mindig valakihez viszonyítanak. Ezért mondanak bennünket egyszer törökbarátnak, egyszer amerika-barátnak, egyszer oroszbarátnak, egyszer németbarátnak satöbbi. És mindig elmondtuk, hogy itt félreértés van” – közölte közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A politikus továbbá fontosnak nevezte, hogy az euroatlanti régióban és térségben is a békepártiak kerüljenek többségbe. Menczer Tamás szerint van egy megközelítésbeli és felfogásbeli különbség a baloldali kollégáikkal szemben abban, hogy hogyan látják az országot, a politikát és a jövőt.

Mi magyarbarátok vagyunk, és a saját döntéseinket és a saját sorsunkat nem más szemüvegén és nézőpontján keresztül nézzük, hanem magyar szemüvegen keresztül nézzük, és a magyar érdekeket nézzük”

– emelte ki, majd hozzátette, hogy a magyar érdek az a béke, biztonság és a gazdasági erősödés.

„És a békéhez Donald Trump tudja elvezetni az euroatlanti világot, ugyanis azt se felejtsük el, hogy bár az euroatlanti világban a háborúpártiak voltak eddig többségben, de globálisan a békepártiak vannak többségben. Ezért volt az fontos és fontos most is, hogy az euroatlanti régióban is és térségben is a békepártiak kerüljenek többségbe” – hangsúlyozta Menczer Tamás.