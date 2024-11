Lerántja a leplet az elemző Magyar Péter legújabb felvételéről

Az elemző jelzi, ezen elszólások mellett döntési szinten hasonlókat látunk. – Nem csak ezek a kiszivárgott félmondatok, de a politikai cselekvés szintjén is. – Elég csak arra gondolni, hogy a héten az Európai Parlamentben Magyar Péter képviselői ukrán színekbe öltözve vettek részt az ülésen, „háborúpárti pólót vette fel”, ahol Tarr Zoltán TISZA-képviselő arról beszélt, hogy kötelességük azt követni, amit az Európai Néppárt elvár tőlük, de mindezek mellett a „háborúpárti javaslatokat” is megszavazzák sokszor. Vagyis a lépéseikből, cselekedeteikből is látszik, hogy a Soros-féle globalista körhöz tartoznak Magyar Péterék – fogalmaz Deák Dániel.