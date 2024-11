Magyar Péter körül a politikai gondolkodás tekintetében valószínűleg mindenkit benyugtatóztak. Egyedül a pártvezető pörög egész nap és valószínűleg még álmában is. Ezért is fáradt, nyűgös, arrogáns, amely a róla készült titkos felvételekből is kiderül. Azt állítja, hogy a Rogán–Orbán-rendszer mindenütt üldözi, amely állítás hitelességét egyre jobban csökkenti, hogy egyre csapágyasabbra járatottnak tűnik maga a politikus.

A lelkes magot, amely bárhová követi Magyar Pétert, mindez szemmel láthatóan nem izgatja. A közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt leelőzte a Fideszt a népszerűségben, mind a választásra elmenni szándékozók, mind a biztos választók körében. A jobboldali, Fidesz-közeli Nézőpont azonban kitart álláspontja mellett, hogy a Fidesz messze a legnépszerűbb továbbra is és 2026-ban nem veszít majd a választáson.