Halottról vagy jót vagy semmit – a Jobbik egykori politikusa a Mandinernek

Nyitókép: Kékjáték, Lenhardt Balázs, a Jobbik egykori politikusa

Lenhardt Balázs, a Jobbik egykori tagja és a Kékjáték

Ahogy azt a magyar történelmet felidéző társasjátékok bemutatásánál is írtam, minden magyar játéknak örülök, pláne, ha igényes kiadásról van szó. Márpedig a Kékjáték olyan kiadványai, mint a Kard és Korona, a Pesti srácok 1956, az Egri csillagok 1552 és az Újrajátszott Trianon, ilyenek. A régen jobbikos Lenhardt Balázs vezette Kard és Korona élen jár a témában, miközben sokan már talán nem is foglalkoznak politikai múltjával.

Ezúttal azonban felelevenítjük az elmúlt évtizedet és közben arra is kitérünk, hogy miért nehéz ma Magyarországon történelmi játékokkal foglalkozni.

Politikától a társasjátékokig. Mennyire volt rögös és hosszú ez az út? Vagy éppen könnyű és sima?

Visszatekintve az útra mindig olyan érzése van az embernek, hogy az magától értetődő volt. Mintha nem is lehetett volna másképp. De ha jobban belegondolunk, akkor bizony ez egy nagyon izgalmas utazás, rengeteg élménnyel és tapasztalattal. Az interjú keretei nem lennének elegek ahhoz, ha el akarnám mesélni az elmúlt évtized eseményeit, mert bizony pontosan tíz éve kerültem ki a politika világából és alapítottuk meg a Kard és Korona Kiadót, amelynek máig már húsz társasjátéka jelent meg. Ha belegondolok, hogy ez mennyi munkát, feszültséget, de sikerélményt is jelentett, akkor szinte egy regényt is írhatnék róla.