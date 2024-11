(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

„Magyar Péter a nyilvánosságra került hangfelvételen trágár szavak kíséretében gyalázta saját szimpatizánsait. Ez bizony a magyar politikatörténet egyik legnagyobb és egyben legcsúnyább bukása, gondolta magában Felhévizy.

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hogy a Tisza Párt vezére feltehetően a június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után beszél arról, mennyire idegesítik a „büdös” támogatói, akiknek ráadásul a szájuk is büdös. Az az ember, aki a saját embereit nem becsüli, az bukásra van ítélve. Nincs ezen mit szépíteni, ez bizony Magyar Péter őszödi beszéde.

Wellor, akinek legutóbbi, Pressman búcsújáról írt száma átlépte a kétszázezres megtekintést a YouTube-on most sem hallgatott, Magyar Péter kiszivárgott szavai után már ki is jött az új számmal. Nem hallgathatott, mert ezt az aljasságot a zene nyelvén, parázs szöveggel is el kell juttatni az emberekhez.

Azonban, ahogy az várható volt a baloldali, libsi cenzúra elérte Wellort. Nem nézhették ölbe tett kézzel, hogy az ő terepükön ilyen hatalmas sikereket ér el egy netzenész, aki a nemzeti oldalról érkezik és könyörtelenül rámutat a ballib politikusok viselt dolgaira.

Wellor zenéi kiverték a biztosítékot a libsiknél, mert futótűzként terjedek a dalai a neten. Új számát, amit Magyar Péter legújabb botrányáról írt, egész egyszerűen elérhetetlenné tette a YouTube.

Így működik a cenzúra. A magukat liberálisnak, elfogadónak és módfelett PC-nek mondó baloldali liberálisok csak addig megengedők, amíg velük egyetértő véleményeket hallanak, amint valaki kilóg a sorból és velük ellentétes véleményt fogalmaz meg, azonnal lecsapnak.

A fellebbezés végül eredményre vezetett. A YouTube ismét elérhetővé tette az eredeti videót. Érdemes a YouTube-indoklást elolvasni, tanulságos: „Köszönjük fellebbezésedet. Megállapítottuk, hogy a tartalmad nem sérti Közösségi irányelveinket. Tartalmadat visszaállítottuk!”

Át kell törni a baloldali elhallgatás jéghideg falát.

A netzenész most is zseniális volt, mint mindig, érdemes elolvasni a tűpontos versszakokat. Van itt minden: büdös, agyatlan csürhe és nyuggerkommandó. Magyar Péter a sajátjaiba törölte a cipőjét.