„Add tovább! Magyar Péter a valóságban nagyon csalódott volt Donald Trump győzelme után, hiszen nem jött össze a mesterterve. Emlékezetes: az amerikai elnökválasztás előtti este a vele már az eleje óta kapcsolatba kerülő Hann Endrétől (a baloldali Merdián vezetője) megrendelt egy hamis közvélemény-kutatást, amiben toronymagasan a Tisza párt vezet. Magyar ugyanis arra számított, hogy Donald Trump kikap az amerikai választáson, így azt mondhatta volna: Orbán Viktornak nincsen szövetségese, itthon is meggyengült, vele is ugyanaz lesz, mint Trumppal. Ráadásul az amerikai demokraták kormányon őt támogatták volna a 2026-os választási kampányban. Az amerikai választáson ugyanakkor Trump nyert, ami egyben rávilágítva arra, hogy a balos közvélemény-kutatások nemcsak itton, hanem Amerikában is teljesen hamis képet mutatnak, hiszen azok végig Kamala Harris előnyét mutatták, másrészt Orbán Viktor fontos szövetségest nyert, komoly lendületet kapott a magyar kormányfő. Ez a hét sem úgy sült el tehát, ahogyan azt Magyar Péter eltervezte, kétségbeesésében még ahhoz a Rónai Egonhoz is beszaladt az ATV-be, akire korábban azt mondta, hogy nem fog vele többet leülni egy asztalhoz a TV-stúdióban...”