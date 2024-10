Figyeljünk oda: világszerte terjed az online szexuális zsarolás

Adam Priestley, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) vezető menedzsere úgy fogalmazott, hogy mára sajnos számos írásos kézikönyv, videokalauz és egyéb oktatási tartalom (zsarolási útmutató) is elérhető már akár olyan népszerű platformokon is, mint a YouTube, vagy a Telegram. Ezek az anyagok lépésről lépésre mutatják be, miként követhetők el ezek a zsarolások –

a hamis profil létrehozásától kezdve a célszemélyek kiválasztásán és elérhetőségük megszerzésén át az intim képekkel való visszaélés anyagi hasznáig.

Ráadásul mindezt alig több, mint 2000 forintért.