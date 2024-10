Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

„Legközelebb talán a tévé előtti tüntetésen lesz fellelhető, egyik kezében csákány, másikban fejsze. Ám ha történne valami, ki fog derülni, hogy ő ott sem volt. Hát hogy is lehetett volna ott, amikor neki Brüsszelben volt halaszthatatlan dolga akkor.

Ez a Péter. Ilyen a Péter. Meg a nála is sokkal kisebb, kulából gyúrt Magyar Péter, aki beszél ki a fejéből, s akivel egylényegű. Ha valaki látja őket, haladéktalanul fogja meg és rögzítse valami felülethez, mert ellenkező esetben elmarad az oly’ nagyon várt forradalom. Ugyanis ez, aki nem volt ott soha, az oly’ nagyon várt forradalmat sem robbanthatja ki, hiszen nincsen ott. Hogy is lenne, amikor éppen most jelenti ki, hogy nem lesz politikus. Illetve, hogy nem megy ki… Illetve…

És most az egészet elkezdhetnénk elölről, de nincsen hozzá kedvünk. Inkább elhallgatjuk, ahogy ezek dünnyögnek egy új mesét, fasiszta kommunizmusét. Csákánnyal meg fejszével.

Hiszen ezek ketten, a Peti meg a kulából gyúrt Magyar Péter semmit sem szeretnek jobban, mint e kor hiú gyönyörét…”