Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala

„Rövidebb volt nap a gáton, mert más dolog is várt még rám. Nem tudtam, hogy Varju Laci valamilyen módon csapatot is szervez, de vagy húsz-harminc dékás volt egy kupacban a parton. A hétvége tette, vagy más, minden esetre olyan rendkívül érdekfeszítő témákat vitattunk meg lapátolás közben, mint, hogy például a vidéki élet erkölcsösebb-e, mint a pesti. Jöttek a sztorik. Kötcsei megjegyzéseim, melyeket az elmúlt másfél évtized érlelt, rendkívüli mértékben színesítették a jelenlevők vidékről alkotott képét, de ha azt esetleg nem is, a hangulatot annyira oldották, hogy a végén senki nem akart hazamenni, inkább azt akarták, hogy meséljek tovább. De menni kellett, vagyis jönni, mert ugye hétvégén, apaként más dolog is várt még rám.

Pihenjetek Önök is egy kicsit! Ránk fér.”