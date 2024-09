Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Állandóan azt hallgatjuk ellenzéki politikusoktól, hogy állítólag nem hívják őket a közmédiába. Ehhez képest több ezer meghívást kaptak az elmúlt években, amelyekre sok esetben még csak nem is válaszoltak. Ehhez a népes táborhoz csatlakoztak Magyar Péterék, akiket szintén hívnak a közmédiába, de nevetségesebbnél nevetségesebb indokokkal utasítják el azt.

Miután maga Magyar Péter háromszor utasította vissza a felkérést, most Gerzsenyi Gabriellát, a TISZA EP-képviselőjét hívták meg, hogy Dömötör Csabával, a Fidesz EP-képviselőjével vitassa meg álláspontját Magyarország európai uniós képviseletéről. Most erre a felkérésre is nemet mondtak! És hogy mi a valódi ok?

Az, hogy ők valójában nem is akarnak bemenni a közmédiába és nem is akarnak vitaszituációba kerülni. Nem akarnak olyan helyzetet, ahol szembesítik őket, mert tudják nagyon jól, hogy az kellemetlen lenne számukra. Ők azt akarják, hogy a híveik kizárólag az ő Facebook-oldalukról tájékozódjanak, ahol kinyilatkoztatnak. Így aztán inkább tovább sajnáltatják magukat és azt hazudják, hogy őket egyáltalán nem hívják a közmédiába…”

