Nyitókép: Magyar Nemzet/képernyőfotó

„Ahogy a régi mondás tartja, »vaktyúk is talál szemet«, úgy néha Magyar Péter is képes igazat mondani. Ebben az esetben annyiban árnyalt a kép, hogy nem mostanában volt ez az őszinte pillanat és nem általános érvényű igazságról van szó. A Tisza Párt elnöke, amikor még nem volt politikus, csupán valamelyik zsíros állami pozíciójában osztotta az észt – leginkább otthon a volt feleségének és a korábbi barátainak –, szokásához híven leszólta az európai parlamenti képviselői munkát is. Tavaly nyáron ugyanis Magyar az egyik ismerősével csetelt a Messengeren, és azt írta, hogy »képviselőként elég két hetet kint lenni, és a képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon havi húszezer euróért«.