Ezekre kell figyelni a fővárosi közlekedésben – változások az áradat miatt

Nyitókép: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Facebook oldala

A Duna vízállása állítólag már a 693 centimétert is meghaladta, sőt a vízszint továbbra is emelkedik. Az alsó rakpartok már víz alá kerültek, de Budapest további, központi részei is veszélybe kerülhetnek, ha az emelkedés így megy tovább. Márpedig az érvényben lévő harmadfokú árvízvédelmi készültség mellett ez egyre valószínűbb, sőt a Duna vízállása is napról napra emelkedik, ezért, ahogy a BKK is fogalmazott, „korlátozni kell a rakpartok és az azok környezetében közlekedő járatok forgalmát” – írta az Index a témával foglalkozó cikkében.

Az előrejelzések alapján a 2013-as rekordszintet, ami 891 centiméter volt, idén nem sikerül megdönteni, de a szakemberek szerint

még nem vagyunk túl a nehezén, hiszen Budapesten a Duna tetőzése szombatra várható,

amikor becslések szerint nagyjából 850 centiméter körül tetőzhet a folyó. Emellett a jelenleg már ár alatt lévő rakpart talán következő hét vége magasságában szabadulhat fel.

Alkalmazkodva a helyzethez, a BKK az alábbi változásokat jelentette be a csütörtöki üzemkezdéstől, miközben szükség esetén a járatok útvonalát a továbbiakban is módosíthatják:

a 2-es villamos útvonala tovább rövidül a kialakult helyzet miatt, így kizárólag a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér M megálló között vehetjük igénybe. A további szakaszon pótlóbusz sem közlekedik.

emellett szeptember 20-án, pénteken, szintén üzemkezdéstől várhatóan az M2-es metró Batthyány téri állomását is lezárja az üzemeltető, onnantól a szerelvények kizárólag áthaladnak az állomáson.

szintén a pénteki üzemkezdéstől a 19-es és a 41-es villamos közlekedése is rövidül. Onnantól visszavonásig a 41-es villamos a Krisztina körút felé, az 56-os villamos vonalán közlekedik a partszakaszt érintő megállók helyett, míg a 19-es villamos útvonala két szakaszra oszlik: a Bécsi úttól a Batthyány tér felé, valamint Kelenföld és a Clark Ádám tér között.

Jelenleg az alábbi módosítások vannak érvényben a közösségi közlekedésben: - a Batthyány tér és a Margit híd, budai hídfő között nem közlekedik a H5-ös HÉV, amire a Margit híd melletti ideiglenes felszíni végállomáson lehet felszállni

- a Széchenyi István tér és a Március 15. tér között a 2-es villamos, a Jászai Mari tér és a Március 15. tér között pedig a 2B és a 23-as villamos nem jár

- a Margit-sziget lezárása miatt a 26-os autóbusz nem közlekedik

- terelve közlekedik a 34-es autóbusz, a 934-es éjszakai járat pedig az Emőd utcától nem érinti a Királyok útján és a Pünkösdfürdő utcában lévő megállókat.

- nem áll meg a 4-es és a 6-os villamos a Margitsziget / Margit híd megállóban

- terelve közlekedik a 15-ös autóbusz, így a Dorottya utca (Vörösmarty tér) megállót nem, helyette a 16-os autóbusz Széchenyi István téri megállóját mindkét irányból érinti

Az árvíz miatt a BKK-tól függetlenül is változik a városi közlekedés, ennek köszönhetően ideiglenes, de általános változások a közúti közlekedést is érintik. Így a teljes budai és a pesti alsó rakpart le van zárva a forgalom elől, továbbá a Margit híd HÉV-végállomás peronján áthaladó kerékpárutat is lezárták. Helyette a kerékpárosok az Árpád fejedelem úti kerékpársávot vehetik igénybe. Emellett a III. kerületi a Hajógyári-szigetet és a Királyok útját is lezárták az Emőd utca és a Pünkösdfürdő utca között.

Friss információkért érdemes az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a BKK oldalát is figyelni!