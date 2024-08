Magyar Péter egy kartell-csalás miatt megbüntetett cég hajóján, piálva, félmeztelenre vetkőzve ünnepelte az államalapítást

Nyitókép: Ripost

Egy kartell-csalásban résztvevő cég milliárdokat érő bulihajóján, félmeztelenül borozva eresztette ki a gőzt Magyar Péter – írja a Ripost. A Tisza Párt elnöke augusztus 20-án élő videóban közvetítette, ahogy kenyeret dagaszt, amiről később kiderült, hogy egy kartell-csalásban résztvevő cég milliárdokat érő bulihajóján történt.

A Ripost fotósai lencsevégre kapták, amint az élő videót követően Magyar – láthatóan oldott állapotban – borozik és cigarettázik. Az egyik kósza pillanatban félmeztelenre vetkőzött a pártelnök.

Magyar Péter már a kenyérdagasztás közben is

