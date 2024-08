Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

„Augusztus 20-a után véget ér a balatoni szezon, a közéletben pedig az uborkaszezon: a közszereplők, médiamunkások és a háttérmachinálók visszatérnek a munkába, és kezdődhet a politikai szezon.

Magyar Péter performanszaitól eltekintve pedig csak berobbant az okostelefonok betiltásának kérdése, mint az ügy, amire fel lehet húzni az ellenzéki remények szerint az őszi protest-hullámot.

Már nyár elején írtam a rendeletről, amit alapvetően helyesnek vélek, de aztán úgy egy hónapja elkezdte felkapni a témát az ellenzéki közvélemény is. A PDSZ júliusban kezdett tiltakozni a tervezet ellen, mondván, hogy az nem éri majd el a célját, majd a telex is megkérdezett szakértőket, akik azt mondták, hogy a telefon drog. A héten aztán a belpesti elitgimnázium igazgatóját menesztették a posztjáról, miután felkapta a sajtó az iskola közleményét, hogy ők nem tartják be a rendeletet, és egyből kettő tüntetés is szerveződik, hogy kiálljon a leváltott igazgató mellett.

Nem voltak magas elvárásaim, de a balliberális értelmiségnek sikerült azokat is alulmúlnia.”