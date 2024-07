Kárpátaljai kormányzó az Orbán–Zelenszkij-csúcstalálkozóról: Megvan a bizalom a felek között!

Mikita arról is beszélt, sok ország szeretné, ha minél hamarabb megkezdődének a béketárgyalások, ám előbb szükség van egyes feltételek teljesítésére. Példaként említette azokat, amelyeket a legutóbbi Ukrajna-békecsúcson fogalmaztak meg az európai országok.

Biztos vagyok abban, hogy előbb-utóbb Orbán Viktor is támogatni fogja a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő által előterjesztett béketervet, és minél határozottabb lesz a támogatás, annál hamarabb indulhatnak meg a tárgyalások”

– jegyezte meg a kormányzó, aki az EU-val kapcsolatban kitért arra is, hogy Magyarországnak is érdeke, hogy Ukrajna haladjon az integráció felé és végül be is lépjen az unióba. Viktor Mikita arról is beszélt, hogy fejleszteni kell Magyarország és Ukrajna között az infrastrukturális kapcsolatokat, újabb áteresztő pontokat kell nyitni a határon.

És az is fontos, hogy Magyarországon megnyílhat az első ukrán iskola, hiszen Kárpátalján 96 olyan iskola működik, ahol magyar nyelven folyik az oktatás”

– mondta a kormányzó.

***