Horvát politikai elemző: Orbán az EU legsikeresebb diplomatájának bizonyult

A Jutarnji.hr Zarko Puhovski politikai elemzőt idézte, aki közölte, Orbán Viktor tegnap az Európai Unió legsikeresebb diplomatájának bizonyult.

Az elemző azt is elmondta, hogy a magyar kormányfő a Zelenszkijjel folytatott kétórás beszélgetés során arra jutott, hogy a békekötés előtt napirendre kell tűzni a fegyverszünet elérését. A Mandiner arról is beszámolt csütörtökön, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök kissé hűvös találkozóról számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki „nem volt lelkes” a „béketervétől”.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

