Gyurcsány: Most nincsenek miniszterelnöki ambícióim

Hogy meddig folytatná még aktívan, arra Gyurcsány Ferenc úgy válaszolt: sokszor felmerült, hogy abbahagyja, de pokolian szereti csinálni, amit csinál, nem kell olyan kompromisszumot kötnie, amiben nem hisz. Mint elmondta, „most nincsenek miniszterelnöki ambícióim”. Emellett arra is kitért, hogy Orbán Viktor is „biztos meg van győződve arról, hogy jót akar”, de „higgyék el, hogy Gyurcsány is jót akar”.

Én szerintem pokolian jól szolgálom a hazámat ezzel a közösséggel, pokolian jó hazafiak vagyunk”

A volt miniszterelnök a politizálást a demokráciában „alkotmányos önértéknek” tartja. 2026-ról viszont úgy nyilatkozott, hogy ha az lesz a szavazói akarat, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök-jelölt, akkor a DK „hosszan le fog ülni”, és dönt. Szerinte a Tisza alelnöke „eddig nem bizonyította alkalmasságát, ez még rá vár.”