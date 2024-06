Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Felhévizy Félix, mint minden választáskor, most is szépen előkészítette az öltönyét, kivasalta a legszebb fehér ingét és a hozzá illő nyakkenőjét is kikészítette. Régivágású emberként úgy gondolja, hogy meg kell adni a tiszteletet a demokrácia ünnepének, a szabad választásnak. Éppen készülődött, amikor kopogtak az ajtaján. Nem volt számára meglepetés, hogy Reinfrank néni állt az ajtóban, hiszen már tegnap jelezte a ház kedves hírmondója, hogy ma benéz, mielőtt elmenne szavazni, mert mutatni szeretne valami érdekeset.

»Kedves Félix, látom, készülődik. Mi is megyünk nemsokára a lányokkal, csak addig van egy kis dolgunk. Kovácsné, tudja, szerkesztő úr, aki a második emelet 14.-ben lakik, megengedte, hogy az erkélyére kitegyük ezt a kis molinót, amit az Orbán Viktor Akciócsoport tagjai készítettek. Meg is mutatnám önnek – mondta Reinfrank néni, szemében látható izgalommal, majd akkurátus mozdulatokkal kihajtotta a molinót. A kis lepedőn a következő felirat állt narancssárga betűkkel: Csak a béke! Csak a Fidesz!«

»Mit szól, Félix, nem csodálatos? Látja, mindenki aláírta a molinót. Még a Szegőné is, akit nagyon nehéz volt beszerveznünk. Arra szeretném kérni a szerkesztő urat, hogy tisztelje meg az Orbán Viktor Akciócsoportot azzal, hogy ön is aláírja a kis művünket. Reményeink szerint ez a kis gesztus segíteni fog abban, hogy este az urnazárás után ismét győzelmet ünnepeljünk. Most nagyon nagy a tét: háború vagy béke. Ezzel nem lehet tréfálni. Meg szeretnénk védeni az unokáinkat ettől a borzaszt háborútól.«

Felhévizy nagyon meghatódott Reinfrank néni szavaitól, és természetesen aláírta a kis lepedőt, amelyre szorgos kezek még ki füleket is varrtak, hogy könnyebben fel lehessen majd akasztani Kovácsné erkélyére.

»Megtisztelő, hogy gondoltak rám« – hebegte Félix.

»Ugyan már, szerkesztő úr, ne bolondozzon!« – válaszolta mosolyogva Reinfrank néni, és gyorsan adott két puszit a meglepett Felhévizynek, majd miután precízen összehajtogatta a molinót, vidáman sarkon fordult és eltűnt a lépcsőfordulóban.