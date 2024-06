Titokban követte későbbi feleségét Márki-Zay Péter (VIDEÓ)

Nyitókép: Márki-Zay Péter a gimnáziumban ismerte meg a későbbi feleségét. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila.

Hódmezővásárhely polgármesterének felesége, Vincze Felícia korábban a Blikknek a megismerkedésük történetét is elmesélte. Mint kiderült, gimnáziumi osztálytársak voltak, ám a későbbi politikusnak nem tűnt fel Felícia, azonban

mikor a lány levágatta a haját és szemüveges lett, rögtön beleszeretett.

Az interjúból az is kiderült, hogy Márki-Zay titokban gyakran hazáig követte a lányt, ám, hogy miért tette, az nem derült ki a beszélgetésből. Márki-Zay és felesége nemcsak kerékpározni szeret, hanem táncolni is. Az utóbbiról korábban egy Tik-Tok videót is megosztott a politikus: