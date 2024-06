Konok Péter: Magyarországon felszívódott minden, amit baloldalinak titulálhatunk (VIDEÓ)

Nyitókép: Ladóczki balázs / Magyar Nemzet

„Magyarország választott, és sokak szerint rég volt ennyire izgalmas a választás” – vezette fel hétfő este az ATV-ben az Öt című műsort Vogyerák Anikó műsorvezető. A négy vendég Konok Péter történész, Schiffer András ügyvéd, Ceglédi Zoltán politikai elemző és Hont András újságíró volt.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy az egyértelmű győztes a Fidesz.

Ceglédi Zoltán megjegyezte, hogy ugyanakkor az ellenzéki versenyben a Tisza Párt állhatott fel a dobogóra. Ehhez rögtön hozzáfűzte Hont András publicista, hogy „akkor gyorsan csapjuk hozzá ehhez a Mi Hazánkat is, amit már többször, több helyen is leírtak. Számtalan kutatásban a bejutási küszöb alatt szerepelt.

Ehhez képest 300 ezer szavazatot begyűjtve biztosan került az EP-be”.

Nagyot bukott az „óbaloldal”

Konok Péter az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy nem gondolta, hogy ekkorát bukik az „óbaloldal, neoliberális nem is tudom micsoda”. (...) Az szerintem örvendetes hír, hogy ezek tönkrementek. A DK az megmaradt, annak pedig örülök, hogy az MSZP el fog tűnni a balfenéken. De abban még egy picit reménykedek, hogy ők valahogy összekovácsolódhatnak” – fogalmazott Konok.

A történész ezután felhívta arra a figyelmet, hogy Magyarországon jelenleg van most egy hiátus. „Lényegében felszámolódott bármi, amit baloldalinak titulálhatunk vagy, ami magát is annak titulálta. Ez most egy olyan űr, amiben lehet most valami” – szögezte.

Schiffer András szerint ennek örüljünk, mert „ez most egy tabula rasa. Megszülethet valami”.