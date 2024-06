Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

„Ez is ukrán emberek élete és sorsa, sőt, helyi szerveződés és ellenállás, erről azonban a nyugati sajtó inkább hallgatni szeret. Még ha meg is jelennek a problémáról cikkek, messze nem kap a dolog akkora jelentőséget, mint amikor az ukránok kezdeti háborús kedvéről cikkezett jóformán mindenki. Főként a fősodratú sajtó és a politikusok jóvoltából, Lily Lynch szavaival, ehelyett feltámasztották a »keletet a nyugattól elválasztó« hidegháborús retorikát, mindez pedig már merényletet is eredményezett, a szlovákiai Robert Fico miniszterelnök esetében.

2024-re tehát a volt közös listás ellenzék úgy döntött, inkább elkerülné a témát. Nyilván úgy vélik, sehogy sem jönnének ki jól és népszerűen belőle. Pedig ez tévedésnek bizonyulhat. Orbán Viktor békepropagandája az ambiciózus fegyverkezéssel, háborús készülődés tényével és afrikai imperialista kalandokkal könnyedén torpedózható, ahogyan azt Magyar Péter tette. Méghozzá olyan hatékonyan, hogy menetközben még Márki-Zay Péter volt miniszterelnök-jelölt is csatlakozott hozzá.