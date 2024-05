Nyitókép: MTI / Kovács Tamás

„Nem csoda, hogy pánikolt a pártja zuhanórepülése miatt. Nemrég ugyanis a Fővárosi Törvényszék után a Kúria is igazat adott a Budapest Főváros Kormányhivatalának, amiért elutasította a párbeszédes politikus II. kerületi ingatlanára a hatósági bizonyítvány iránti kérelmét.

A kormányhivatal helyes döntését a bíróság által kirendelt szakértő véleménye is alátámasztotta. A fővárosi kormányhivatal korábban azért utasította el Tordai Bence ingatlanára a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet, mert a párbeszédes politikus egyszerű bejelentés alapján történt építkezése jogellenes és szabálytalan volt.

Kis Ferenc kollégám korábbi cikkében használt remek mondatát felidézve, a baloldalon évek óta zajlik a legellenszenvesebb politikus címért kiírt verseny, amiben Tordai Bence egészen jól állt eddig is, de most biztosra akart menni, ezért úgy döntött, mond egy igazán »ütőset«, és Fekete-Győr Andrást védve beleszállt a fociultrákba a pirotechnikai eszközök használata miatt. Meg is kapta érte a magáét a szurkolóktól.

Úgyhogy, Tordai jobban tette volna, ha mélyeket hallgat, bár rá az ismert mondás semmiképp nem lett volna érvényes, tehát, ha hallgatott volna, akkor sem maradt volna bölcs. Így legalább mindenki megtudta, hogy mennyire szánalmas.

Ennyi a történet.”