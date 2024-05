Szentkirályi Alexandra: Gyurcsány ül a kormánynál, Karácsony pedig a hátsó gyerekülésben pislog

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Bár nem álmodik sem Karácsony Gergellyel, sem Gyurcsány Ferenccel, szerinte mindkét ember egy rémálom és az is, amit Budapesttel csinálnak – derült ki Szentkirályi Alexandra Blikknek adott interjújából. Az interjúban szó esett Szentkirályi esélyeiről, arról, miért szállt be a politikába és arról is, szoktak-e otthon politizálni honvédelmi miniszter férjével, Szalay-Bobrovniczky Kristóffal.

„Szerencsére nem álmodok se Karácsony Gergellyel, se Gyurcsány Ferenccel, de (…) rémálom mind a két ember, és az, amit most Budapesttel csinálnak” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Úgy véli, hogy Gyurcsány Ferenccel kellene vitázni, mert ő áll a város mögött, Karácsony Gergely pedig csak a kirakatban van. Azt mondta, Gyurcsány ül a kormánynál, Karácsony pedig a hátsó gyerekülésben pislog közben kifelé.

Ugyanakkor azt is gondolja, hogy

Karácsony visszaélt a választók bizalmával, és ezért nem érdemelne még egy esélyt.

A főpolgármester történelmi bűne az, hogy bevitte magával Gyurcsány Ferencet a fővárosba. Szerinte a budapestieknek négy és fél évük volt látni, milyen, amikor egy „Gyurcsány-féle, ideológiailag vezérelt kabinet” van a város élén, és most a valóság vezérelte vezetésre vágynak. „A főpolgármester feladata az, hogy Budapest élhető legyen, szervezett és tiszta” – emelte ki. „A liberálisabbak is ugyanúgy szeretnék, hogy ne folyjon ki a szemét a kukából, és hogy tisztább legyen a levegő, valamint rendezettek legyenek az utcák” – tette hozzá.

Nem szívesen fogna kezet Gyurcsánnyal

Szentkirály Alexandra 2005-ben lépett be a Fidelitasba, mert szembe jött vele a valóság. Nem szeretett volna olyan országban élni, ahol azt mondják az embereknek, hogy „ha nem tetszik, akkor el lehet innen menni”. Gyurcsány Ferenc adta meg az indíttatást ahhoz, hogy ne akarja a hazáját egy ilyen ember kezébe tenni. Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy nagyon tele van a hócipője Gyurcsány Ferenccel.

Ha találkoznék vele, nyilván köszönnék, de nem szívesen fognék vele kezet”

– hangsúlyozta.

