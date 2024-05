Nyitókép: Facebook

„Ennek a Fidesz logó és a kínai zászló összemontírozásából készített transzparensnek a békés felmutatásáért kaptam pár éve 10 millió(!) forintos büntetést Kövér Lászlótól. Nem öltem, nem raboltam, még csak nem is zavartam senkit, pusztán rávilágítottam arra, hogy Orbán Viktor a Kínai Kommunista Párt és annak diktátor elnökének lett a hajbókoló szolgája. De ami a hajbókolásnál is rosszabb, az az, hogy azóta hazánkat is Kína gyarmatává kívánja Orbán tenni az akkumulátorgyárak erőszakos idetelepítésével és kínai titkosügynökök tömeges beengedésével. Különösen pikáns, de inkább ijesztő és felháborító ez akkor, amikor a kormány lépten-nyomon az ország szuverenitásáról és függetlenségéről papol, no meg arról, hogy Magyarország nem táncol úgy, ahogy Brüsszel fütyül. Nem, úgy valóban nem. Csak úgy, ahogy a Kínai Kommunista Párt fütyül. Hszi Csin-ping budapesti látogatása, pláne az Európa-napon nem csak szégyen, hanem teljes mértékben az '50-es éveket idézi a Ferihegyi reptéren néptáncoló csoporttal, a lezárt fővárossal, a kínai titkosszolgálat »önkéntesnek«álcázott tagjainak magyar állampolgárok vegzálásával. Orbán Kína-barátsága veszélyes, és komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent hazánkra nézve.”