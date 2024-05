Meglepő részlet került elő Magyar Péter múltjából, és nemigen passzol az eddig általa mutatott képbe

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Menzer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió vendége volt vasárnap. A műsorban többek között Magyar Péter neve is felmerült, akivel kapcsolatban a politikus kérdésre válaszolva egy-két kulisszatitkot is elárult.

„Magyar Péter a Fideszben egy potyautas volt”

„Vért izzadva próbálja azt bizonyítani, hogy a Fideszben belső körös, fontos ember volt, közel volt a vezetőkhöz” – fogalmazott a beszélgetés során a politikus Magyar Péterről szólva.

„Erre mondta Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ha Magyar Péter a belső körben volt, akkor ő biztos, hogy abban nincs benne” – vetette közbe a riporter, amelyre reagálva a Fidesz kommunikációs igazgatója elárulta:

Magyar Péter a Fideszben egy potyautas volt. A felesége, Varga Judit időnként elvitte különböző rendezvényekre, ott állt vagy ült a felesége mellett, fogta a felesége szoknyáját”.

„Amikor úgy gondolta, hogy fontos ember közelébe ért, akkor ott sündörgött és dörgölődzött. Ő egy ilyen sündörgő-dörgölődző ember. És még azt is el tudom önnek mondani, ami az abszurd abszurdja, hogy női programokra is elment. Ugye, vannak olyan programok a politikában, amelyeket kifejezetten női politikusoknak szerveznek. És oda is elvitette magát a feleségével.

Tehát mondjuk ott volt tíz nő, ő meg ott állt a felesége mellett, és fogta a szoknyáját”,

egy ilyen emberről van szó – jelentette ki Menczer Tamás.

A beszélgetést a fent idézett mondatokkal itt tudja megtekinteni:

