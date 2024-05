Kicsoda „Peng mama”, Kína first ladyje?

Fotón: Peng Li-jüan és Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége (fotó: Ding Lin / XINHUA / Xinhua via AFP)

Megérkezett Hszi Csin-ping Budapestre, aki Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására tesz állami látogatást Magyarországon május 8–10. között. A kínai elnök már napok óta Európában van: először Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott, majd Szerbiában tárgyalt Aleksandar Vučić elnökkel, három napig pedig hazánkban tartózkodik s folytat kétoldalú politikai és gazdasági tárgyalásokat.

A kínai elnököt elkísérte felesége, Peng Li-jüan is, akit – bár itthon kevesen tudják –

hazájában igazi hírességként tartanak számon.

Már jóval azelőtt, hogy férje hatalomra került, Peng Li-jüan Kína egyik sztárénekesekének számított. Évtizedeken keresztül szerepelt az állami tévéműsorokban, elmaradhatatlan szereplője volt a kínai holdújévet celebráló nagy gálaesteknek. A művésznő többnyire az ország vezetésének érdemeiről, illetve a kínai táj szépségeiről énekelt. „A számainak körülbelül a kilencven százaléka a kommunista pártnak hízeleg, a maradék pedig az élet gyönyörűségét élteti” – fogalmazott 2013-ban egy BBC-nek nyilatkozó kínai zenekritikus.

Ugyancsak a BBC-nek nyilatkozta He Li, a Kínai Népzenei Testület igazgatója, hogy a Peng Li-jüan zenéje iránt rajongók többnyire 40-es éveikben járnak, és egy olyan korban születtek, amelyben igen csekély volt a művészeti kifejezési formák és az azt közvetítő csatornák választéka.

A Le Monde cikke – amelyet a Világgazdaság idézett – szintén azt emelte ki, hogy Peng Li-jüan repertoárja katonai és hazafias dalokból áll, és „vitathatatlan tehetséget árul el a magas hangok és a tremolók terén”. Érdekesség, hogy a második kínai–vietnámi háborúban a Laosan-hegyi csata idején Peng Li-jüan a helyszínre utazott, hogy lelkesítse a csapatokat és ott harcoló saját testvérét, emellett a 2008-as szecsuani földrengés idején az ország és a mentésre kivezényelt harcosok hangulatát szerette volna javítani. Amikor megtudta, hogy hat őrt álló katona a szolgálata miatt nem mehetett el a koncertjére, felkereste őket, és külön nekik elénekelt egy dalt.

Ami a magánéleti szálat illeti, Peng Li-jüan és Hszi Csin-ping még 1986-ban találkoztak egy közös barátjuk útján, az akkor 24 éves Peng már híres volt, a 33 éves Hszi pedig Hsziamen város alpolgármesteri tisztségét töltötte be, és túl volt egy váláson. A szerelem erősnek bizonyult, már néhány hónap randevúzgatás után 1987-ben összeházasodtak, egy lányuk született. Egyébként 1999-ben, a Hong Kong talk show-nak adott interjúban Peng Li-jüan azt mondta: mindig is egy

olyan férfit szeretett volna társul, aki „sikeres, ambiciózus, és aki a kapcsolatban a főnök”

. Amikor megkérdezték tőle, hogy a férje – aki ekkor még messze volt attól, hogy Kína vezetője legyen – eleget tett-e ezeknek az elvárásoknak: Peng nem hezitált: „több mint egy évtizede a felesége vagyok, természetesen sikeres mindebben” – fogalmazott.

Aztán 2013-ban, amikor férjét megválasztották a Kínai Kommunista Párt főtitkárává, Peng first lady lett, és érzékelhetően belevetette magát a szerepbe. Elkísérte férjét nemzetközi konferenciákra és diplomáciai eseményekre, beszédeket tartott az Egyesült Nemzetek Szervezetében és jótékonysági rendezvényeken. Számos kampányban vett részt a HIV/AIDS-tudatosság növelése érdekében.

Peng kétségkívül megváltoztatta Kína first lady szerepet, amely ezáltal az amerikai elnökök házastársaiéhoz kezdett hasonlítani. Férje első ciklusa idején egyébként Peng szoros kapcsolatot ápolt Michelle Obamával, az Egyesült Államok first lady-jével is. Ennek kapcsán Joy Chin-Chung Chao, a Nebraska Omaha Egyetem női vezetőkkel foglalkozó kutatója egy alkalommal azt mondta, hogy Michelle Obama és Peng Li-jüan stílusos, hatékony és kifinomult módon épít kapcsolatokat. „A first ladyktől világszerte elvárják, hogy a hagyományos nemi szerepek keretein belül maradjanak, nőiességet, anyaságot és férje iránti hűséget tanúsítva” – fogalmazott a kutató, s ez Kínában különösen igaz: hazájában Penget „Peng mamának” hívják. „Ez a kifejezés a kínai nép szemszögében betöltött szerepét mutatja,

Penget a nemzet anyjaként tartják számon"

– ezt már Ming Xie, a West Texas Egyetem munkatársa fogalmazta meg az ABS Newsnak.

Ami biztos, hogy a kínai elnöki pár nagy népszerűségnek örvend, és ebben komoly szerepe van az úttörő first ladynek. „A motorja volt annak, hogy férje elnyerje 1,4 milliárd kínai támogatását” – írta róla az ABC News 2022 októberében.