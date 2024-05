Figyelmeztetnek a szakértők: megugrottak az öngyilkossági kísérletek a fiatalok körében

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Az MCC Ifjúságkutató Intézete nemrég Emerging Voices: Perspectives from the next generation of scholars in youth research címmel megtartotta az idei első nemzetközi konferenciáját Budapesten. A három fő téma a politika, a mesterséges intelligencia, valamint a mentális egészség terén felmerülő fiatalkori kihívások voltak. Az utóbbi kérdéskörrel kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeikről – eltérő perspektívákból megközelítve – több különböző országokból érkező PhD-hallgató számolt be a konferencia záró paneljében.

Nurdan Kozan Caki, a Dubai-ban élő, de az Essex Egyetemen tanuló PhD-hallgató a fiatalkori öngyilkosság pszichodinamikai aspektusairól szóló előadásával nyitotta a sort. Caki emlékeztetett, már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felhívta a figyelmet arra, hogy a statisztikák szerint

jelentős számban fordulnak elő öngyilkossági kísérletek és halálesetek a fiatalok körében.

Caki kutatási eredményei azt mutatják, az öngyilkossági hajlam belső pszichodinamikai tényezőkhöz köthető, kiemelve a fiatalok küzdelmeit az önállósodás felé vezető úton. A felnőtté válás során felmerülő, sokszor kudarcként megélt nehézségek súlyosbíthatják a pszichológiai stresszt, ami önkárosító cselekedethez vagy öngyilkossági kísérlethez is vezethet. Az érzelmek konstruktív feldolgozásának képességét javító terápia azonban döntő fontosságú lehet a megküzdési mechanizmusok és az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok mérséklésében – fejtette ki.