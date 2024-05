Belebukhatnak a kétfarkúak abba, hogy a viccpártok követői humorban nem ismernek tréfát?

Nyitókép: a kétfarkúak egyik plakátja (fotó: MTI/MTVA/Róka László)

A viccpártokra „alighanem az jelenti a legnagyobb veszélyt, ha a hatalom birtokosává válnak, és kénytelenek osztozni a felelősségben” – állapította meg egy elemzésében Paár Ádám politológus néhány évvel ezelőtt. Paár ezt az izlandi Legjobb Párt történetére alapozta, melynek színeiben az eredetileg színész-humorista Jón Gnarr 2010-ben Reykjavík polgármestere lett.

„A 2010-es reykjavíki választási eredmény egyértelműen egy protest érzületet fejezett ki, és azt szolgálta, hogy a választók megbüntessék a nagy pártokat, mindenekelőtt a Függetlenségi Pártot, amelyet felelősnek tartottak a pénzügyi válságért” – írta ezzel kapcsolatban a politológus. Gnarr sikere után azonban hamar felmerült a kérdés, megőrizheti-e egy viccpárt a karakterét és hitelességét, ha hatalomra kerül?

„Tulajdonképpen az izlandi viccpárt is válságba került a reykjavíki sikerrel: Jón Gnarr komolyan vette a főpolgármesteri feladatot, ám ezzel éppen a viccpárti karakter szűnt meg. Gnarr sokáig szerepelt a címlapokon, ám miután a reykjavíki főpolgármester lett, a világsajtó érdeklődése csökkent iránta. Ennek oka lehetett, hogy városvezetőként Gnarr óhatatlanul is unalmasabbá vált, továbbá azzal, hogy Izland lassan kilábalt a válságból, maga a szigetország is kicsit érdektelenné vált. Gnarr a gyakorlatban a szociáldemokratákkal közösen kormányzott, és nem vállalta a második ciklust. A Legjobb Párt Gnarr ciklusának végén, 2014-ben kimondta feloszlását” – foglalta össze a viccpárt történetét Paár.