Alapjogokért Központ: Ismét a pedofilokat mentegeti a baloldal!

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

Az Országgyűlés előtt van a kormánypártok által benyújtott gyermekvédelmi javaslatcsomag – kezdi Facebook-bejegyzését az Alapjogokért Központ, amely szerint a tervezet újabb komoly szigorításokat tartalmaz a gyermekekkel szembeni bűntettek megelőzése és a tettesek méltó megbüntetése érdekében. Azt írják: Gyurcsány Ferenc utasítására baloldali képviselők egy csoportja, köztük Karácsony Gergely párttársai módosító indítványt nyújtottak be a javaslathoz. S láss csodát, nem a szigorítás, hanem az enyhítés irányába szeretnék tolni a gyermekeket védő szabályokat. Nem meglepő mindez azután, hogy

2021-ben sem szavazták meg a gyermekvédelmi törvényt, 2022-ben pedig a népszavazás ellen uszítottak.

A baloldalon korábban is láthattunk pedofilokat mentegető nyilatkozatokat. Ide vezet az a folyamatos érzékenyítés, mellyel minden szexuális orientációt egy kalap alá vesznek, és védendő identitásként azonosítanak. Ebben élen jár az a TASZ is, amely Gyurcsány és Karácsony javaslataival összhangban már homofóbiával riogat és a gyermekvédelmi szigorítások ellen szólal fel legújabb jelentésében.

A veszélyek korában élünk.

A felelőtlen, ideologikus hőzöngésnek nem most van itt az ideje. Most felelős, határozott cselekvésre van szükség. A baloldal azonban újabb esélyt játszik el a nemzeti minimum megteremtésére, ahogy teszi ezt évek óta a migráció és a háború ügyében is. A gyermekek védelme, a migráció megállítása és a háborúból való kimaradás alapvető nemzeti érdekeink,

azonban a magyarok a baloldalra ezekben az ügyekben szokás szerint nem számíthatnak.

A jelek szerint Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely újabb kibúvókat keresnek, nehogy meg kelljen szavazniuk az új gyermekvédelmi törvényt. Lelkük rajta, számunkra azonban a gyermekvédelem nem lehet kompromisszumok tárgya – olvasható a bejegyzésben.