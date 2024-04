Végre akadt valaki, aki örömmel bokszolna Molnár Áronnal – egy nő

Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Egyre bonyolultabbá kezd válni, hogy Molnár Áron színész, a noÁr mozgalom vezetője kivel is akar bokszolni. Miután Majka és Sebestyén Balázs sem volt hajlandó kiállni Molnárral egy „sztárbokszra”, végül Ráskó Eszter – aki Sebestyén Balázs műsorvezetőtársa – elfogadta a lehetőséget és kihívta Molnárt.

Most viszont a színész futamodott meg, és visszautasította Ráskó kihívását.

Molnár arra hivatkozott, hogy premierje lesz hamarosan és főpróbahetet tartanak. A színésznek, aki egyébként ismert ellenzéki aktivista is, természetesen most is sikerült egy kis politikát belevinnie a mondandójába, miszerint úgy tudja, hogy Ráskó Eszter a „bögyében van” Rogán Antalnak, így szerinte inkább vele kellene bokszolni a műsorvezetőnek.

Egyre kevésbé érthető, hogy mit is akar elérni ezzel a mostani mutatványával Molnár Áron, de úgy tűnik, beigazolódik Krúbi véleménye, aki korábban arról beszélt, hogy Molnár Áron egy „kellemetlen” figura.