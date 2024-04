Tizenkét nap elteltével is rejtély, hová kerülnek a Magyar Péter oldalát látogatók adatai

Ugyancsak a napokban számolt be a Magyar Nemzet arról, hogy a DK honlapjának, valamint a DK plusz nevű mobiltelefon applikációnak az adatvédelmi tájékoztatójában is a Bajnai-körhöz köthető Estartos tűnt fel, s Karácsony Gergely kampányweboldalának az adatkezelési dokumentumában is ugyanez a cég szerepel.

És ahova a dollárok gurultak...

A Bajnai Gordon nevével fémjelzett Datadat az elmúlt években is a baloldali kampányok visszatérő szereplője volt. Első nagyobb dobásuk a Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán található chatbot kifejlesztése volt. A 2019-es önkormányzati választások óta pedig egyre fontosabb szerep hárul rájuk.

A 2022-es országgyűlési választások előtt az egyesült baloldal digitális kampányáért voltak felelősek.

A Datadat a két választás között és azóta is segít több pártnak és baloldalhoz köthető szervezetnek a különböző petíciók körüli munkában. Ilyenkor a petíciók kiírója jellemzően későbbi felhasználásra is kéri a baloldali választók adatait, amelyeket a voksolást megelőzően mozgósításra, személyre szabott üzenetek célba juttatására, majd később kapcsolattartásra használnak.

A Datadat-cégcsoport volt a legnagyobb haszonélvezője a guruló dollároknak, közvetetten és közvetlenül több mint 1,8 milliárd forintnyi dollárt zsebeltek be és lényegében az egész baloldal 2022-es kampányát ők bonyolították le.