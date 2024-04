Térképen és videón mutatjuk az ukrán front jelenlegi állását!

Nyitókép: MTI/AP/Roman Csop

A Specialista legújabb adásában Vukics Ferenc alezredes próbált válaszokat találni az orosz-ukrán konfliktus jelenlegi legfontosabb kérdéseire. A műsorban többek között szóba került a NATO háborúban való szerepvállalása, amelynek kapcsán Vukics elmondta: a nyugati szakértők egy jelentős része már elkezdett azon gondolkodni, hogy mi lesz akkor, ha az ukrán erők összeomlanak.

Az összeomlás szó eddig nem jelent meg a nyugati mainstream médiában,

most pedig az látható, hogy egyre többen és egyre erőteljesebben kritizálják a jelenlegi folyamatokat – fogalmazott a szakértő. Vukics Ferenc megemlítette az Egyesült Államok egyik vezető katonai teoretikusát, Edward Luttwakot is, aki szerint mindenképpen NATO-csapatoknak kell bevonulnia Ukrajnába annak érdekében, hogy elkerüljék a teljes összeomlást. Vukics úgy látja: Luttwak nincs egyedül a véleményével, de akadnak szép számmal olyan hangok is, amelyek szerint az a megoldás,

ha a NATO megszakítja minden kapcsolatát a megtámadott országgal.

Ez utóbbi elképzelés egyik fő hangadója John Mearsheimer amerikai politológus, aki úgy gondolja: a NATO semlegességével Oroszország biztonságban érezné magát, ezért nem jelentene további veszélyeket a nyugati világra.

„Az atomfegyverek semmit sem érnek”

Az atomfegyverek lehetséges bevetéséről és a nukleáris háború kirobbanásának veszélyéről Vukics Ferenc szintén Luttwakot idézve elmondta: ezek az apokaliptikus fegyverek „valójában semmit sem érnek”,

a nukleáris elrettentés időszaka véget ért.”

Vukics Ferenc szerint az állítást mi sem bizonyítja jobban, hogy Oroszország a nukleáris fenyegetettség mellett is „simán” megtámadta Ukrajnát. „Az atomfegyvereknek olyan pusztító erejük van, hogy alkalmatlanok arra, hogy valódi fenyegetettséget jelentsenek” – fogalmazott az alezredes.

A Patrióta teljes adását alább tekinthetik meg, a front jelenlegi állása 1:50-től látható térképen: