Sztárdömping lesz Budapesten – nem akárki érkezik a CPAC Hungary-re

Képernyőfotó: Charlie Pérez / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Jorge Buxadé is felszólal az idei CPAC Hungary-n! – jelentette be az Alapjogokért Központ. A spanyol EP-képviselő hazánk elkötelezett szövetségese nem csak a konzervatív értékek megőrzésében, de az Európai Unióval folytatott harcaink során is rendre pártunkat fogja – írták.

Jorge Buxadé Villalba spanyol jogász és jobboldali politikus, akit a 2019-es spanyolországi európai parlamenti választásokon európai parlamenti képviselővé választottak, 2020 februárja óta a jobboldali Vox párt szóvivője. 2004 és 2014 között a jobbközép Néppártban dolgozott.