Nagyot robbant a legendás magyar zenekar legújabb dala (Videó)

Nyitókép: YouTube

Húsvét alkalmából új dallal jelentkezett a legendás magyar együttes, a P. Mobil – számolt be a Magyar Nemzet. A lap szerint a készülő lemezük egyik új, Walk in to the Sun című, angol nyelvű dalát a zenekar basszusgitárosa, Tarnai Dániel szerezte és

egy nap alatt már 13 ezren hallgatták és nézték meg a hozzá tartozó klippel együtt a YouTube-on.

A P. Mobil május 19-én óriási bulival készül az Aréna Gardenben: a kettős születésnapi koncerttel a zenekar (amely 1969 és 1973 között Gesarol néven működött) alapításának 55. évfordulóját és frontemberük, Schuszter Lóránt 75. születésnapját ünnepli majd rajongóikkal.