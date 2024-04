Nyitókép: Képernyőkép/Karácsony Gergely Facebook-oldala

„Amióta a Fidesz is megnevezte a jelöltjét a főpolgármesteri posztra Szentkirályi Alexandra személyében, Szabó Tímea idegesebbnek tűnik. Így már két erős kihívóval is szembe kell néznie Karácsony Gergelynek, aki ténykedése során hibát hibára halmozott. Szinte semmi sem valósult meg eddigi ígéreteiből. Csődközelbe kormányozta a koszossá, rendezetlenné és kaotikussá vált várost. Működése alatt a balliberális vezetésű főváros parkolóhelyeket számolt fel, megemelte a parkolási díjakat és kiterjesztette a fizetős zónákat olyan helyeken is, amelyek korábban ingyenesek voltak.

Írásos ígérete ellenére, nagy dugókat okozva, nem adta vissza az autósforgalomnak a Lánchidat, emellett városszerte megjelentek a biciklisávok mellett az úgynevezett Geri-karók: az Üllői úti és Váci úti sávval közfelháborodást váltott ki nemcsak a budapestiek, de a mentők között is – a Geri-karók növelik a káoszt és a dugókat városszerte.”