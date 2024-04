Nyitókép forrása: Dobrev Klára Facebook-oldala

„Budapest a köztársasági gondolat hazája, ami a gonosz Orbáni diktatúrával szemben meghatározza magát a főpolgármester szerint. Szegény Karácsony olyannyira nehezen evickél ebben a nagy diktatúrában, hogy majdnem kétszeresére nőtt a főváros iparűzési-adó bevétele, mint 5 évvel korábban volt. De a gonosz kormány jóvoltából dupla annyi közhatalmi bevétele van Budapestnek, mint Tarlós utolsó évében.

Karácsonyt a főnökasszonya, Dobrev Klára követte a színpadon, aki elmondta, hogy az ő céljuk az Orbán-rendszer megdöntése, ők csak Orbán bukását szeretnék. Hát ezt tudjuk. Hogy aztán mi is lesz az országgal, arról már nincs elképzelésük. A céljuk, hogy Orbán menjen és előrehozott választások legyenek. Hogy utána mi lenne?

Persze van abból is tapasztalatunk, hogy mi jönne akkor, ha Dobrevék átvennék a hatalmat, hiszen elég csak megnézni a Lengyelországban történteket. Jöhetnének fék nélkül a migránsok, és elindulhatna a gyermekeink érzékenyítése az óvodákban és általános iskolákban. No meg persze, beállnánk mi is azoknak az országoknak a sorába, akik ma már minden vadászgépüket, nehézfegyverüket odaadják Ukrajnának, mit sem törődve azzal, hogy így a két testvérnép tovább öli egymást, és ezerszámra szaporodnak az árvák és az özvegyek.

No meg azért van abban valami pikáns, hogy az a Dobrev Klára beszél most az előrehozott választások kiharcolásának »erkölcsi kötelességéről«, aki annak idején nem engedte lemondani férjét. Pedig, ha volt valamikor erre vonatkozó erkölcsi kötelesség, akkor például 2006-ban mindenképpen volt. Gyurcsány Ferenc nem mondott le, miután kiderült, hogy átverték az embereket és még azután sem, hogy a rendőrökkel szétverették az emiatt tüntető tömeget. Az eredményt jól ismerjük.

Közben azonban világunk nagyon veszélyes hely lett. A kormányrúdnál nem lehet hibázni.

És nekünk sem szabad a szavazófülkében: a Karácsony-Gyurcsány tandemet el kell zavarni Budapest éléről.”

***