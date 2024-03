Van egy kegyetlen, ám hasznos üzenetem Azahriahnak, Csokinak és a többieknek

Félkomolyra fordítva a szót: szép és jó, hogy egy ilyen gyalázatos diktatúrában egy „rendszerellenes” fiatalember zsinórban háromszor megtölti a gonosz Fidesz által épített stadiont, a jegyek tízezreit pedig van, aki megveszi ebben a végtelenül leszegényített, szétlopott országban.

Az pedig még jobb, hogy az igazán híres énekes és társai ebben a rendőrállamban és véleményrezsimben százötvenezer embert vihetnek az utcára gond nélkül, amikor csak akarnak, szidva az emberek száját befogó rezsimet no meg a szörnyeteg államot.

Annál már bizonyosan nincs is jobb, ha ezek után az elviselhetetlen béklyók között még politikai elemzőként is előállhatnak az érintett szervezők, megosztva velünk és szép számú, szintén üldözött követőikkel magvas okfejtésüket a magyar politikáról. A kedvencem Csoki társától, Ádámtól: „Rogánék most biztos néznek minket és jegyzetelnek!”

Ez bizony a világ közepe, ha nem egyenesen a teteje!

Kicsit azért most már komolyra is fordítva a szót, hadd segítsek a teljes kép kialakításában a hérosszá nemesedett influenszereknek. Tényleg, csak pár apróság!

Sajnos nincs igazuk, magát jobboldalinak érző állampolgár nem fog együtt tüntetni olyanokkal, akik azt üvöltik, hogy „Orbán, takarodj!”, bármilyen nemes is a cél, se olyanokkal, akik aktívan segítették az ellenzék kampányait!

Szerencsére ugyanakkor abban sincs igazuk, hogy nem történt semmi, a botránynak nem lett hatása, a Fideszt nem érdekli a gyermekvédelem!

Valójában most az jön, hogy az illetékesek alaposan átfésülik az egész rendszert, ellenőrzik az intézményeket, azok vezetőit, szigorítják a törvényeket, s talán még fizetésemelés is lesz!

Sőt, e területen már több törvénycsomag is született az elmúlt évtizedben, voltak pozitív lépések, még az is előfordult, hogy egy pedofil igazgatót súlyos börtönbüntetésre ítéltek – kétségtelen, hamarabb kellett volna és hosszabb időre, ebben nincs vita!

Mindenesetre itt van nekünk most ez a politikacsinálásban tét nélkül aktív és – az ellenzéki pártok gyenge teljesítményéhez képest – egészen eredményes influenszer-közeg, ami a közélet iránt érdeklődő laikusok számára a dolgok alakulását értelmezi, megszűri és magyarázza. S legyünk őszinték: végletesen leegyszerűsíti, sőt, olykor torzítja, összességében a kormányváltás nettó politikai célja érdekében.

Jó, ebben sincs feltétlenül sok újdonság, hiszen ha például a hollywoodi színészeken és zenészeken múlna, republikánus jelölt évtizedek óta legfeljebb turistaként tehetné be a lábát a Fehér Házba.

Csak hát nem a kicsit vagy nagyon híres emberek, hanem az emberek döntenek egy demokráciában. Márpedig ők jórészt máshogy látják a világot, mint ti úgy általában, mások a szempontjaik és a tapasztalataik azzal kapcsolatban, mennyire jól kormányoz például a polgári oldal. Kegyetlen, de ez van.

Kedves influenszerek, végezetül egy apró kiegészítés: ez itt nem valamiféle aljas támadás, pusztán egy veletek egyet nem értő vélemény...

Nyitókép: Ficsor Márton