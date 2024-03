Magyar luxusdivatház öltöztette Barbie babát ünnepi ruhába

Nyitókép: Mattel/Csomor Attila

Az egyik legismertebb magyar luxusdivatházat, a Sentiments Couture-t kérte fel a Mattel (a Barbie márka tulajdonosa), hogy készítsenek egy kollekciót a világ legnagyobb pédányszámban eladott, 65 évvel ezelőtt piacra dobott Barbie babájára. A teljes egészében kézzel készült, 10 ruhakölteményt tartalmazó kollekciót egy brunch keretén belül mutatták be ma a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace luxusszállodában. Az eseményen 65, saját szakmájában kiemelkedő, inspiráló hölgy vett részt

65 évvel ezelőtt alkotta meg Ruth Handler a Barbie nevű babát, akit saját lányáról nevezett el. Az alkotás valósággal forradalmi lépésnek számított a játékpiacon. 1959 előtt, a kislányok kezében csak pólyás vagy gyermek formájú hajas babák voltak, így a felnőtt, fiatal nőt ábrázoló játék hatalmas sikert aratott. Bár az első Barbie a jellegzetes fekete-fehér csíkos úszódresszében kezdetben provokatívnak tűnt, a hatvanas évek elejére a Barbie babák inkább a korszerű, jól szabott, az elfogadott amerikai női divatba tökéletesen illeszkedő ruhákban pompáztak, olyanokban, amelyeket a korszak felsőbb osztálybéli háziasszonyok hordtak. Ebben rejlett a lehetőség, hogy a kislányok játékosan sajátíthatták el ezen háziasszonyok szerepköreit.

Barbie-t az itthoni felső tízezer egyik kedvenc márkája öltözteti

A 65. évforduló alkalmából számos ország készül különleges marketingeseményekkel, ezt a sort nyitotta meg Magyarország a Budapesten bemutatott divatkollaborációval. A Sentiments Couture, amely közel három évtizede működik, eredetileg Joó Beatrix és Kovács Andor terveződuó alapították. Azonban mióta kollégája 2009-ben elhunyt, Joó Beatrix, aki a budapesti társasági élet ismert alakja, egyedül vezeti a magyar elit körében kifejezetten népszerű márkát.

Világhírű márkák nyomdokaiban a magyar divatház

A Barbie márka számára az ilyen típusú együttműködések nem újdonságok, hiszen 1990 óta már több mint 70 márkával kollaboráltak. Először a híres tervező, Bob Mackie öltöztette fel Barbie-t, és tervezett neki egy arany flitteres, fehér tollboás estélyit. Az Escada, Givenchy, Ralph Lauren, Bill Blass, Oscar de la Renta, Balmain, Karl Lagerfeld, Vera Wang, Burberry, Armani, Kate Spade, Versace, Carolina Herrera, Zac Posen, Coach, Christian Louboutin és Zuhair Murad divatházak is elfogadták a felkérést, hogy csak néhányat említsünk a hazánkban ismert nevek közül.

A tervezők általában nem a valós modelljeiket kicsinyítették le, hanem a márkák jellegzetes stílusát próbálták átadni a 29 centis Barbie formákhoz alkalmazkodva. Ugyanakkor előfordul, hogy a tervezők a valóságos divattörténet emblematikus elemeit adaptálják a babákra. A Dior például a II. világháború utáni női öltözködést forradalmasító Bar kosztümjét alkalmazta egyik babára az 1947-es New Look kollekciójából. A magyar együttműködés is ezt az irányt követi, a tíz ruhadarab többsége a valóságban is létezik, hiszen a 2024-es tavaszi-nyári, Synesthesia névre hallgató kollekció részeként mutatkoztak be szeptember elején a budapesti Millenáris Parkban megrendezett BCEFW zárónapján. A hetvenes évek glamúrját és az elegáns nyári divatot felidéző kollekcióban szerepel egy pasztellesebb, apróvirágos terülőminta is, ahogyan a horgolt és tweed darabok is reprezentálják magukat a Barbie-szettek között.