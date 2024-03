Dopeman elmondta, kicsoda igazából Magyar Péter

Adódott tehát a kérdés Pityinger László, alias Dopeman podcast adásában, miként is kell ezt értékelni.

Itt a régóta várt atombomba? Magyar Péter az Oppenheimer vagy egy sértett strici?

„Meghallgattam a felvételt, s utána így kuncogtam – fogalmazott Dopeman. – Hívott vagy én hívtam az Ábrahám Robit, mindegy is, s mondtam neki, ez így nagyon tré. Most próbálják elmismásolni, próbálják a jelentőségét csökkenteni, minden oldalról kerekíteni, de ha lebontjuk a különböző szűrőket, tűzmeleg.”

Konkrétabban: „Amit hallunk, azaz, hogy van egy nagyon kíváncsi róka, aki faggat egy fáradt, kiábrándult, enyhén depressziós hölgyet, aki a felesége és igazságügyi miniszter. (…) Machinálni akarnak cuccokkal. A nő, Judit mondja a felvételen, hogy nem lehet, mert a Polt Péter nem uralja az ügyészséget. Merész állítás ez is, de én azért jobban örülök annak, hogy az ügyészség független, s reméljük ez még így is marad. De ami még kemény, hogy a csávó bent ül s hallgatják a zárkát. Az lesz kemény, amikor a zárka hanganyagát is feldolgozzák majd.”

Schadl Györgyről, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egykori elnökéről pedig ennek nyomán felvetette: „Mit összebeszélt az a csávó, az a nagyon okos, aki a Völnerrel beszélgetett a hangfelvételen, igazi gengszter?!” Komédia! Ha bűnözőket akartok, hívjatok olyat, aki ért hozzá.”

„Én imádom a Juditot – terelődött a szó a korábbi igazságügyi tárcavezetőre. – Azt gondolom, hogy ő ennek a történetnek az áldozata. Mert lehet hallani ebben a beszélgetésben is, hogy nem erre szerződött. Nem is akar beszélgetni.