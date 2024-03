Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

„Őszintén meglepődtem tegnap Magyar Péter tömegén! Gratulálok neki és megpróbálom kibontani, mi lehet itt. Azt mondja, hogy ez egy válságtünet, akkor induljunk ki ebből.- Szerintem is válság van, ezt a válságot magamban és a környezetemben 2006 büntetlensége miatt érzem. De persze milyen válság? Negyedik kétharmad, csodálatos eredmények, válságkezelés a covidban, Brüsszel elzárt pénzcsapjai mellett, szomszédos háború alatt. Valahogy úgy érezem, hogy van egy erkölcsi válság, többszáz bűncselekmény büntetlenül hagyása miatt, de volt/van ennél fontosabb dolgunk, ezért lenyeltük. Ugyanakkor nyomja a hasunk. Fideszeseknek, ellenzékieknek. A kegyelem utáni történések is egy válságtünet. Azt söpörtük a szőnyeg alá, arról nem szabad azóta se beszélni, hogy sokszor nem hiszünk az igazságszolgáltatásban. (Leírni is félek, a legnagyobb tabu.)

Ezért inkább mennie kellett az eddigi legfantasztikusabb elnökünknek, aki friss levegőt hozott, vidámságot, nyitottságot, aki a konzervatív női politizálásnak iskolát teremtett.Inkább elküldték, csak ne kelljen arról beszélni, hogy miért nem volt igazságszolgáltatás 2006 után, hogy lehet, hogy időnként ártatlanulítélnek el embereket (nem K. Endrére gondolok, mert az ő ügyét nem ismerem, de ismerek olyan ítéleteket, ahol közvetlen bizonyíték nélkül hurcoltak meg ártatlan embereket), erről nem lehet beszélni, mert a »független igazságszolgáltatás«, a bűnözőt véded, stb. Nagyon komoly problémák vannak még asztal alá söpörve: gyermekvédelem, oktatás (bár ott végre történt előrelépés), szociális dolgozók, egészségügy. Fontos, hogy mindeközben nagyon nagy eredményeket ért el az ország: a közmunka fantasztikus. Soha ennyien nem dolgoztak! Olyan emberek lettek aktív dolgozók, akik generációk óta nem dolgoztak.

Eddigi leghatékonyabb szociális fejlesztések is ennek a kormánynak a nevéhez kötődnek – a munka alapú gazdaság. Próbálnak minden gyereket családban elhelyezni, családtámogatások. Sorolhatnám. »Mit adtak nekünk a rómaiak?« - kérdezzük viccesen. Igen, de nem lehet a sikerek mellett a szemünket eltakarni. Szerintem a legtöbben abban hiszünk, hogy »Senkit se hagyunk az út szélén. Hiszünk az összefogás és szeretet erejében.« Mert valóban keresztény gyökerű a társadalmunk.

(...)

Engem nem zavar Magyarban, hogy honnan jött, mi motiválja. Bármikor megváltozhatunk és egy válás elég sokk ahhoz, hogy valaki megváltozzon.- Azt is érzem, hogy neki a fideszben nem sikerült teret kapnia, ezért megkereste a helyét, ahol lehet hangja.- Látszik rajta, hogy vannak benne indulatok, de szerintem a politikusok többségében van indulat. Sok politikusnak vannak pszichés problémáik (Magyar Péternek nem tudom, hogy vannak-e, nem vagyok pszichológus. Csak azért írom, hogy nem kizáró ok.) – Kérdés, hogy hibázik-e, mint Márki-Zay? Mond-e hülyeségeket? – Még egy érdekesség: a Partizán-jelenség. Hihetetlen hatást tud elérni. Szerepe van az ellenzék lebontásában és építésében is. Igazából egy jól működő kommunikációs rendszer – nem pusztán média. Egy másik kommunikációs gyár. Ki pénzeli, ki áll mögötte, az érdekes kérdés, de profinak, profi és sok újat hozott az életünkbe. Eddig úgy tűnik a felmérésekből, hogy a Magyar mozgalom főleg ellenzékieket szólított meg.

Nekem az első posztja tetszett, a Partizán interjúnál néhányszor bólogattam, a telex után elkapcsoltam.

Vannak mondatai, amivel nagyon egyetértek, de vannak, amikkel nagyon nem. Pl. 2006, ügyészség, oktatás kérdésében sok igazsága van, de az egyetemek ügyében, a migració, háború témában nagyon nem értek vele egyet. Gondolatfoszlányok még: »Ne Féljetek!« Alapítványt a 2006-os áldozatoknak hozták létre többek között ügyvédekkel, Mádl Ferenc keresztapjával, Mádl Dalmával és Fábry Sándorral. Ez egy nagy pirospont. 2006-ban aktív ügyvédi jelenléte is becsülendő.

Áruló. Hát áruló. Aki kilép a rendszerből áruló. A házassága is tönkrement, tehát nincs mit veszítenie.

De azért én nem vagyok olyan szigorú az árulókkal. Mit tegyen, akinek valami nem tetszik? Mit kellett volna tennie? Azt mondják, akik ismerik, hogy mindig politikusnak készült, hát ha annak készült, akkor a legjobb pillanatban bukkant elő.

A sértettség, bosszú, harag – nagy motiváló erők.

A politika pedig olyan durva világ, hogy ott erős motiváció kell, hogy csináld.Szóval lehet, hogy ez is csak egy pünkösdi királyság lesz, ki tudja. Én a többezres tüntetést se láttam előre. Ha csak annyi hatása lesz, hogy a Fideszben összekapják magukat, az igazságszolgáltatásról elkezdünk gondolkozni, 2006 újra terítékre kerül, Gyurcsány pedig börtönbe, akkor már megérte… Tudom, ez egy zavaros írás. Gondolatmorzsák. De hátha ti segítetek kiegyenesíteni a világot!”