„A népszerű énekesnő a napokban adott egy interjút a Mandinernek, ahol sok minden más mellett beszélt arról is, hogy kevés a nyugdíja, erre fűzte rá azonnal, rosszindulatúan a Gyurcsány-blog, hogy az énekesnő kormánypárti. Zalatnay a következőt mondta:

»Hatvanezer forint a nyugdíjam, gyorsan teszem hozzá, azért csak ennyi, mert sok zenésztársammal együtt hiába fizettünk nyugdíjjárulékot 1989-ig, nincs nyoma a rendszerben, így nem is számít bele a nyugdíjunkba. Az előadói jogdíjból is jön valamennyi pénz, de ha nincs havonta négy fellépésem, akkor nem tudok megélni.«

Jött is a szokásos, Gyurcsánytól eltanult ferdítés:

»A nyugdíjjal kapcsolatos mondandója több szempontból is érdekes. Az énekesnő pár éve aláírta a Fidesz Gyurcsány-ellenes petícióját, de azért a Fideszt dicsőítő mondatai mellett megjegyezte: attól még lehet valaki jó zenész, hogy baloldali. Zalatnay korábban azt is elárulta, hogy fiatalként tegező viszonyban volt Orbán Viktorral, már akkor is nagyon tisztelte őt, kora Petőfijeként írta le. Vajon a »költőhöz« is eljut a hír, hogy az énekesnő azoknak a táborát erősíti, akik havonta a létminimumot meg sem közelítő nyugdíjat kapnak?«”

Nyitókép: Zalatnay Sarolta. Fotó: MTI-archív/Zih Zsolt