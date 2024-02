„Felhévizy Félix nagyon szereti a rockzenét, erről már korábbi jegyzetekben lehetett olvasni. Mint ahogy arról is, hogy a P. Mobil együttes az egyik nagy kedvence, természetesen az összes lemezük mellett számos relikviát is őriz a csapattól. Ezért is örült nagyon, amikor meglátta, hogy a Mező Gábor által fémjelzett, zseniális Hamis Gulyás legfrissebb epizódjában Schuster Lóránt volt a vendég. A rendszerváltás és az azt megelőző diktatúra titkos vagy alig ismert történeteit is bemutató csatornán a zenész szokásához híven rendesen odapörkölt Gyurcsányéknak és az egész baloldali vándorcirkusznak, hiszen ők ma is ugyanazt a káros ideológiát követik, mint elődeik.

»A Kádár-rendszer többet rontott a magyarság tudatán, mint az összes többi előtte együttvéve. […] Pont ez a lapítás a káros, talán a mostani gyerekek egy része meg meri majd kérdezni, és te az, hogy volt, miért volt? De ez egy hosszú folyamat lesz.«

A rocklegenda számos érdekes és izgalmas téma mellett a rendszerváltásról külön is beszélt:

»Ez egy hosszú folyamat, aminek remélem, hogy rendszerváltás lesz a vége. De amiről ma beszéltünk, az azt jelenti, hogy még nem ért véget, tehát még tart a dolog.«

El lehet képzelni, mi játszódhat le Gyurcsány, Dobrev és a többi baloldali politikus fejében, amikor meghallgatják Schuszter szavait a Kádár-rendszer elképesztő dolgairól. Vajon tükörbe tudnak nézni?

Mindig öröm Schuster Lórit hallgatni. Egyenes, nem beszél mellé, nem akarja megúszni a kérdéseket. Nagyon jó arc. Ezeket a dolgokat, történeteket el kell mesélni és tovább kell adni a fiatal generációnak, mert ha most nem adjuk át ezt, akkor nem lesz, aki ezt megtegye helyettünk (...).”

Nyitókép: Schuster Lóránt (Forrás: YouTube/Képernyőfotó)