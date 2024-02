Nem maradt válaszok nélkül Matolcsy György: reagált Nagy Márton

Matolcsy megemlítette: a kormány folyamatosan támadja az általa vezetett intézmény függetlenségét, mivel terítéken van a jegybanki törvény módosítása. „Mind tudjuk, hogy minden ilyen lépés, interjú, vitairatnak álcázott támadás mögött személyek állnak, be kell vallanom, hogy nekem, nekünk rosszul esik, hogy egy volt kollégánk irányítja ezeket a támadásokat – utalt Nagy Mártonra. – Megértjük, annyiban, hogy 2021 közepén ki kellett tennünk a jegybankból, ki kellett ebrudalnunk, ahogy azt a miniszteruraknak akkor elmondtam, jelentős szakmai hibákat vétett, elfogadhatatlan volt a vezetési stílusa, ami a jegybank érdekeivel ellentétes viselkedést is mutat. Igen, megértjük az érzelmeket, de helytelen az MNB ellen most már 30 hónapja indított támadássorozat.”

Most megszólalt Nagy Márton tárcavezető is

2013 és 2020 között Matolcsy György volt, most már más a főnököm. Hála Istennek!”

– reagált Nagy Márton.

Az ATV megkeresésére a tárcavezető kiemelte: „2024 a gazdasági növekedés helyreállításának az éve”. A jegybankelnöknek címezve pedig azt is közölte: „a megjelent bírálatokban a ciklikus, rövidtávú elemeket összekeverik a hosszútávú, fundamentális elemekkel”.

Nyitókép forrása: MTI / Koszticsák Szilárd